Пьяный мужчина с ножом напал на школьника в Петербурге и укусил его за ухо

Неизвестный напал на подростка в Петербурге с ножом. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе. Молодой человек шел по улице, когда незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал 15-летнему школьнику лицо. После этого неизвестный укусил пострадавшего за ухо.

В результате юноше удалось сбежать от нападавшего. Несовершеннолетний обратился к врачам, которые диагностировали укушенную рану правого уха. Помимо этого, у пострадавшего обнаружили порез на щеке.

«Медики поместили школьника на отделение челюстно-лицевой хирургии», – сообщается в публикации.

Подросток рассказал обо всем родителям, которые обратились в полицию.

До этого в Петербурге на ребенка напали алабаи, которые искусали его и загнали его в заброшенное здание. Мальчик сам вызвал полицию, приехавшие на место правоохранители отогнали собак и помогли школьнику добраться до медиков.

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