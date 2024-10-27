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В Якутске квадробершу выгнали из кафе после того, как она прорычала на депутата

Квадроберша испугала депутата, зашипев на него в якутской кофейне

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K-FK/Shutterstock/FOTODOM

В Якутске девушку-квадробера выгнали из кафе после того, как она испугала депутата. Об этом пишет SakhaDay.

Как рассказал изданию депутат гордумы Якутска Нюргун Ефремов, инцидент произошел вечером 22 октября в одной из городских кофеен, когда он пил кофе с супругой. В какой-то момент она ушла в уборную, и Ефремов услышал низкое рычание, а затем почувствовал за спиной «звериное дыхание». Он обернулся и увидел девушку лет 20-25, одетую в черное. Та подкрадывалась к людям за столиками, изображая кошку. Депутат решил, что незнакомка может на него напасть, и испугался.

«Меня как будто обнюхивали со спины. А когда я обернулся, то увидел девушку, одетую во все черное. Ее дикие глаза были полны ярости. Она зашипела на меня как дикая кошка! Я уже подумал, что она сейчас набросится и укусит меня», — рассказал Ефремов.

От мужчины за соседним столиков он узнал, что это квадробер. Вскоре работники кофейни попросили ее уйти, и девушка покинула заведение, не изменяя кошачьим повадкам.

Депутат заявил, что ее поведение шокировало и других посетителей. Рычание в общественных местах, отметил Ефремов, это не просто подростковый бунт, а тревожная тенденция.

Ранее на Кубани квадроберша укусила девочку на детской площадке

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