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Спасение истерзанного собаками ребенка в Петербурге попало на видео

В МВД показали кадры спасения мальчика от собак на Мебельной улице

В Петербурге сотрудники МВД помогли школьнику спастись от собак. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мальчик обратился в полицию сам. К приезду полицейских он забился в канаву и пытался спрятаться там от двух алабаев. Сначала ребенок не откликался, поэтому сотрудникам МВД пришлось подняться на крышу здания, чтобы обнаружить школьника. Правоохранители отогнали собак и помогли ему добраться до медиков.

На кадрах с места инцидента видно, что ребенок серьезно травмирован. Он не мог передвигаться самостоятельно из-за многочисленных травм, поэтому сотрудник МВД понес школьника на руках.

«Ребенок был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии», – сообщается в публикации.

Собаки загнали ребенка в заброшенное здание на Мебельной улице, в Приморском районе. Сообщалось о стае животных, но, по данным полиции, на месте было две особи.

Медики обнаружили у пострадавшего укушенные раны лица, правой половины грудной клетки, рук и ног.

Ранее в Волгоградской области собака набросилась на девочку и порвала ей глаз.

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