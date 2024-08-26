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Белгородский чиновник решил уйти добровольцем на СВО

Начальник отдела администрации Белгородской области Чарыков отправится на СВО

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Вячеслав Гладков/VK

Глава отдела правового обеспечения государственно-правового управления администрации губернатора Белгородской области Андрей Чарыков отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) в качестве добровольца. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил Чарыкову благодарность за то, что он подает пример другим россиянам, а также пожелал ему как можно скорее вернуться домой с победой, выполнив все поставленные задачи.

В мае текущего года добровольцем в зону СВО отправился заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Шопин. За плечами чиновник имел опыт чеченских войн и ушел на фронт в качестве командира реактивной батареи.

До этого сообщалось, что свои полномочия ради ухода в зону СВО сложил глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин. Он уточнил, что принял непростое решение в связи с «выполнением задач» в добровольческом формировании на территории южного федерального округа.

Ранее Путин оценил участие добровольцев в СВО.

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