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Кадыров заявил о сформированном в Чечне резерве для отправки на СВО

Кадыров: в Чечне для СВО сформирован резерв из десятков тысяч бойцов

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В Чечне для отправки в зону специальной военной операции (СВО) сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных бойцов, заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава республики Рамзан Кадыров. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что Чечня отправила на СВО свыше 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Кадыров сказал, что сейчас в республике сформирован резерв, состоящий из нескольких десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов, которые готовы по первому приказу Путина выехать в зону СВО.

Глава Чечни подчеркнул, что бойцы полностью обеспечены всей необходимой амуницией и специальной техникой за счет фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он также добавил, что фонд направил свыше 26 тысяч тонн гуманитарной помощи для жителей освобожденных территорий.

До этого Путин заявил, что глава Чечни является очень ценным пехотинцем.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал, когда закончатся бои в Курской области.

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