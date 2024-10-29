В РФ ввели уголовную ответственность за контрабанду патогенов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы за провоз патогенных биологических материалов на территорию страны. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Из текста следует, что изменения будут внесены в ст. 226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за незаконный провоз некоторых опасных предметов и веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и общую границу РФ со странами — членами данного объединения.

Теперь в перечень запрещенных к провозу веществ будут включены и патогены. Какие именно биологические материалы войдут в список, должно определить российское правительство.

При этом наказание за контрабанду патогенов будет таким же, как и за провоз иных запрещенных предметов. Нарушителям будут грозить лишение свободы на срок до 12 лет и штраф в размере до двух миллионов рублей.

Кроме того, подписанный главой государства указ регламентирует наказание в случае нарушения правил безопасности при работе с токсичными веществами. Максимальный срок тюремного заключения за подобное правонарушение составит пять лет. Более того, если гражданина признают виновным, он лишится права занимать определенные должности в течение трех лет.

Ранее Путин и глава Роспотребнадзора обсудили развитие сети мониторинга патогенов.