Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ ввели уголовную ответственность за контрабанду патогенов

Путин подписал указ об уголовной ответственности за контрабанду патогенов в РФ

close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде лишения свободы за провоз патогенных биологических материалов на территорию страны. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Из текста следует, что изменения будут внесены в ст. 226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за незаконный провоз некоторых опасных предметов и веществ через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и общую границу РФ со странами — членами данного объединения.

Теперь в перечень запрещенных к провозу веществ будут включены и патогены. Какие именно биологические материалы войдут в список, должно определить российское правительство.

При этом наказание за контрабанду патогенов будет таким же, как и за провоз иных запрещенных предметов. Нарушителям будут грозить лишение свободы на срок до 12 лет и штраф в размере до двух миллионов рублей.

Кроме того, подписанный главой государства указ регламентирует наказание в случае нарушения правил безопасности при работе с токсичными веществами. Максимальный срок тюремного заключения за подобное правонарушение составит пять лет. Более того, если гражданина признают виновным, он лишится права занимать определенные должности в течение трех лет.

Ранее Путин и глава Роспотребнадзора обсудили развитие сети мониторинга патогенов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами