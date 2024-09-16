Путин встретился с главой Роспотребнадзора

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Президент поздравил Попову и сотрудников службы с профессиональным праздником – Днем государственного санитарно-эпидемиологического надзора, который отмечается в России 15 сентября.

Глава службы рассказала президенту о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности в России и работе единой информационно-аналитической системы Роспотребнадзора. Они также обсудили развитие сети мониторинга патогенов и создание мобильной лаборатории со съемными модулями на базе отечественного вертолета Ка.

До этого стало известно, что Путин на неделе проведет специальное совещание по развитию беспилотной авиации. Также президент пообщается с губернаторами, которые победили на недавних выборах, а также проведет совещание с членами кабинета министров, Совбеза и обратится к участникам Евразийского женского форума.

Ранее Путин встретился с председателем Конституционного суда.