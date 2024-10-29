В Белгородской области два человека пострадали от взорвавшихся боеприпасов ВСУ

В селе Новая Таволжанка Шебекинского муниципального округа двое мужчин пострадали от разрыва суббоеприпасов, которые разбросали ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, один местный житель пострадал от сдетонировавшего рядом боеприпаса. Он сам смог обратиться в Шебекинскую центральную районную больницу, где врачи диагностировали ему множественные осколочные ранения обеих ног. Его отпустили на амбулаторное лечение.

Второй пострадавший мужчина наступил на мину. Его в тяжелом состоянии доставили на попутках в районную больницу, где врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую и минно-взрывную травмы, перелом костей черепа и осколочные ранения ног. Бригада скорой перевезет его в областную клиническую больницу, заключил Гладков.

Накануне беспилотные летательные аппараты украинской армии нанесли несколько ударов по территории Белгородской области.

Ранее стало известно, что в российских регионах за сутки сбили более 60 украинских беспилотников.