СК начал проверку по делу о вымогательстве денег у семьи военнопленного

Следственный комитет начал проверку дела о вымогательстве 1 миллиона рублей у родственников военнопленного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное военное следственное управление (ГВСУ) СК.

Во вторник РИА Новости сообщало о том, что ВСУ требуют выкуп в размере 1 млн рублей у родственников попавшего в плен российского военного Игоря Щеголеватого. Украинские военные угрожали расправой «самым болезненным способом» над пленным в случае невыплаты выкупа.

«По данному факту в военном следственном управлении СК России по ОГВ(с) проводится процессуальная проверка», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что врио заместителя председателя СК России – руководителя ГВСУ Константин Корпусов поручил организовать прием для получения имеющихся у родственников данных о нахождении в плену российского военнослужащего и установления личностей вымогателей.

До этого родители другого попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, с которых ВСУ требовали деньги, обратились в ООН и Международный комитет Красного креста с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.

Ранее Россия обменялась с Украиной военнопленными.