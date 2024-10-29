«Я увидела мясо ребенка»: пантера в цирке разодрала трехлетнего мальчика В иркутском цирке назвали фейком «зоошизиков» новости о нападении пантеры на ребенка

В передвижном цирке Иркутской области пантера бросилась на маленького мальчика. Это произошло не во время представления: отец ребенка по знакомству отвел его в выходной сфотографироваться с дикими животными. Для съемки клетку с пантерой открыли. В итоге она оставила мальчику раны на лице, голове, спине, руках и ногах. Ему пришлось наложить швы. В администрации цирка сначала «раскаивались на коленях», а потом стали все отрицать и обвинять «зоошизиков».

Отец привел трехлетнего сына в передвижной цирк иркутского города Ангарск сфотографироваться с пантерой, а она напала на ребенка, сообщает региональное следствие.

«В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение», — уточнили в областном главке Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы. Ход расследования на контроле прокуратуры области.

Знакомые выпустили пантеру из клетки

Инцидент произошел накануне вечером, 28 октября, в цирке «Дикий драйв». Он гастролирует в Анагрске с 19 октября, ближайшее выступление запланировано на 2 ноября. В тот день шоу не было, отец мальчика специально договорился с администрацией, чтобы их пропустили в выходной. Мужчина забрал сына из детского сада и должен был отвезти его к маме, с которой они в разводе, но вместо этого отвел в цирк.

«Насколько понимаю, у него там, в цирке, знакомые. Они выпустили пантеру из клетки, и она набросилась на сына», -- рассказала журналистам мама пострадавшего.

Женщина подчеркнула, что не знала о планах бывшего супруга, иначе не пустила бы ребенка. Она отметила, что вообще против цирков.

«Когда-то мне пришлось сходить туда, потому что очень настаивал отец ребенка. Но это было под моим надзором. И я против фотографий с дикими животными», — указала женщина.

Отец мальчика решил сделать несколько фото с дикими животными. Когда дошла очередь до пантеры, он держал ребенка на руках. Пострадал ли сам отец, не сообщается. После нападения он позвонил бывшей жене и попросил приехать. На месте мать отвели в «какой-то вагончик» цирка, где она нашла сына всего в крови.

«С рваными ранами на лице, на лбу, на голове. И потом еще на спине немножко, на руке и на на ноге... Я увидела кости и мясо ребенка», -- описала женщина состояние трехлетнего.

На место вызвали скорую, которая отвезла мать с сыном в больницу. Там мальчику под наркозом наложили, по разной информации, от пяти до 20 швов . Сейчас его жизнь вне опасности, как передали в Следственном комитете.

«Зоошизики выдумали»: реакция цирка

Сначала администрация цирка просила прощения у матери мальчика, но затем резко стала отрицать случившееся.

«Я так понимаю, это какой-то начальник, Юра, когда он меня провожал к ребенку, он там раскаивался на коленях, плакал. А сегодня я узнаю, они говорят, что у них вообще пантеры не было», — вспоминает женщина.

Руководство цирка на следующий день после нападения назвало информацию об инциденте фейком. В «Диком драйве» заявили, что новости о пантере распространяют противники цирков и «зоошизики».

«Ложную информацию, якобы, распространяют «враги, которые хотят, чтобы российский цирк остался без животных», утверждают в заведении. Цирк обратился в прокуратуру», — передал позицию развлекательного заведения РЕН ТВ.

В цирке также ссылаются на то, что в тот день не было представлений, и «пантеры в программе нет» в принципе. Оказалось, что она принадлежит сотруднику цирка и не должна участвовать в шоу. Telegram-канал Shot выяснил, что хищница привита от бешенства, «у нее есть сертификат».