В Госдуме объяснили, почему запретить животных в цирках будет непросто

Замглавы комитета Государственной думы РФ по экологии и защите окружающей среды Владимир Бурматов в интервью kp.ru прокомментировал законопроект, предусматривающий запрет на выступления животных в российских цирках. Он отметил, что в целом поддерживает данную инициативу, однако есть сомнения, что документ будет принят, поскольку не ясно, куда расселять уже имеющихся в учреждениях четвероногих артистов.

«У нас только в Москве несколько крупных цирков, в которых выступают дрессированные животные. А помимо них есть и животные-пенсионеры, цирки их обязаны содержать по принятым нами ранее правилам. Если принять такой закон, то многие цирки перекрестятся и скажут: «Забирайте!» И куда этих львов, тигров, слонов и дрессированных котиков? На улицу?», — задается вопросом парламентарий.

По его мнению, подобные запреты нужно вводить постепенно. Депутат напомнил, что циркам в субъектах РФ уже предоставлено право полностью отказаться от животных в представлениях. И уже есть целые города, которые это сделали.

14 октября стало известно, что Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на выступления животных в цирках.

Исследование SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что идею запрета на использование животных в цирках поддерживает в том или ином виде каждый второй россиянин.

Ранее в России призвали запретить зоопарки и цирки с животными.