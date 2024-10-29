В Госдуме назвали возможную траекторию следования беспилотника, атаковавшего Чечню

Украинский беспилотник, который атаковал объект на территории Чечни, мог пролететь по нейтральным водам в Черном море. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Вполне мог прилететь, только не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря. По нейтральным водам прошел большое расстояние, затем уже мог преодолеть Кавказский хребет», — сказал депутат.

Картаполов допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать беспилотник PD-2, который имеет большую дальность полета.

Депутат призвал найти фрагменты беспилотника и точно определить его модель, после чего делать выводы.

До этого Кадыров сообщил, что ранним утром 29 октября беспилотник атаковал пустующее здание на территории Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, который курирует сын главы региона Адам Кадыров. Этот случай — первая зафиксированная атака украинского дрона на территорию Чеченской Республики.

По данным Telegram-канала SHOT, для атаки ВСУ на Чечню мог использоваться беспилотник PD-2, обладающий дальностью полета около 1300 км. Вероятно, он вылетел из Одессы и, следуя через акваторию Черного моря, добрался до Чеченской Республики за девять часов.

Ранее Кадыров поручил не брать в плен солдат ВСУ после атаки БПЛА по Чечне.