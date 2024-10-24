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Суд вынес приговор напавшему на губернатора Мурманской области

ТАСС: напавшего на губернатора Чибиса приговорили к 13 годам колонии

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Александр Быданов/VK

Суд вынес приговор напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александру Быданову. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор запросил 14 лет и 6 месяцев колонии строгого режима подсудимому, однако судья приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Нападение на Андрея Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах, когда губернатор выходил из здания после встречи с местными жителями. При этом он смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день.

Нападавший был задержан на месте и ранен в ногу. Им оказался 42-летний местный житель Быданов, который объяснил свои действия «неприязнью к губернатору».

Во время следствия выяснилось, что мужчина уже становился фигурантом подобного уголовного дела. Четыре года назад Быданова задерживали за схожее нападение. Тогда он ударил человека ножом на почве личных неприязненных отношений. В тот раз ему удалось избежать наказания, так как уголовное разбирательство, начатое в его отношении, в конце концов было прекращено.

Ранее Чибис рассказал в суде о нападении.

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