В Тобольске задержали замруководителя МВД

Заместителя руководителя отдела МВД России «Тобольский» подозревают в организации канала незаконной миграции. Об этом сообщает «Тюменская линия».

Канал незаконной миграции удалось пресечь сотрудникам ФСБ совместно с МВД. По версии следствия, замруководителя отдела МВД «Тобольский» вступил в сговор с тремя жительницами Тобольска и Тобольского района, направленный на организацию незаконной миграции иностранных граждан.

«Женщины регистрировали по своему месту жительства иностранных граждан без их фактического проживания», — отметили в местном ФСБ.

Отмечается, что мигрантам фиктивным образом продлевались сроки нахождения в РФ.

Подозреваемым грозит срок до 7 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. Замруководителя отдела МВД России «Тобольский» отстранен от исполнения должностных обязанностей.

29 октября Госдума РФ приняла закон об ужесточении наказания за организацию нелегальной миграции. В тот же день совершение преступления нелегальным мигрантом было признано депутатами отягчающим обстоятельством. Всего до конца года Госдума планирует принять шесть законов по миграционной политике.

Ранее Володин заявил о росте числа преступлений, связанных с незаконной миграцией.