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Силовики проверят клуб в Козельске после празднования Хэллоуина «с предметами сатанизма»

СК проверит клуб в Козельске из-за хеллоуинской вечеринки c элементами сатанизма

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители проверят клуб в Козельске Калужской области, где прошла вечеринка в честь Хэллоуина с использованием христианских предметов и элементов религиозного сатанизма. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) по региону.

«Организована процессуальная проверка по сообщению из соцмедиа о деятельности заведения, связанной с проведением псевдо-религиозных мероприятий», — отмечается в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По данным СК, в одном из ночных клубов Козельска прошло псевдорелигиозное мероприятие, где использовались христианские предметы и символы сатанизма.

Члены объединения «Русская община в Калуге» раскритиковали в соцсетях вечеринку, которая состоялась в ночь на 27 октября. По словам местных жителей, подобные мероприятия могут нанести ущерб психическому развитию подрастающего поколения и противоречат традиционным духовно-нравственным ценностям.

19 октября вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов призвал провести ребрендинг Хэллоуина, который транслирует иностранные смыслы, и переименовать его в «Ночь таинственных историй». По его словам, нужно сохранить большую часть атрибутики праздника, но изменить его дух. Он привел в пример McDonald's, который в России «крайне успешно импортозаместили».

Ранее российские ученые рассказали, может ли Иван Купала импортозаместить Хеллоуин.

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