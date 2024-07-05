Российские ученые рассказали, может ли Иван Купала импортозаместить Хеллоуин

Исследователи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) изучили историю древнего славянского праздника Иван Купала и оценили его значение в наши дни. О смысле этого важного для наших предков события «Газете.Ru» рассказали в научном учреждении.

Ивана Купалу отмечают в ночь на 7 июля. Эта дата приурочена к летнему солнцестоянию, расцвету природы и ожиданию осеннего урожая. Само летнее солнцестояние обычно случается на две недели раньше. Это произошло из-за перехода с грегорианского календаря на юлианский, разница между которыми составляет 13 дней.

Происхождение названия праздника доподлинно неизвестно. Одна из версий гласит, что в древности существовал славянский языческий бог Купала, и торжества проводились в его честь. Согласно другой теории, такого бога в славянском пантеоне не было, а в день солнцестояния восточные славяне отмечали свадьбу солнца с зарей-зарницей. Частью обряда было «купание солнца в водах», отчего пошло название «купальские праздники». Наконец, самая простая гипотеза говорит, что перед праздником было принято мыться и купаться.

Точный возраст дня Ивана Купалы тоже неизвестен. В России это событие впервые упоминается в Ипатьевской летописи 1262 года, но уже как христианский праздник.

По словам доцента кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Константина Антипьева, в праздновании Ивана Купалы языческие традиции омовения соединились с христианским обрядом крещения, который также связан с погружением в воду. Поэтому в массовом сознании они сохранились в единстве.

Ивана Купалу начинают отмечать с наступлением сумерек. Все обряды, так или иначе, связаны с водой и огнем. Больше всего праздник привлекал молодежь. В ночь на Ивана Купала главной традицией было обязательное купание в воде. По народным поверьям, нечистая сила с этого дня покидает водоемы вплоть до 2 августа (Ильин день). А после уже купаться нельзя.

Еще один элемент празднования — обязательное разведение костров на полянах, так как огонь отпугивал нечистую силу. Люди водили хороводы, молодые люди и девушки прыгали через костер.

В эту ночь также занимались сбором трав и цветов. Считалось, что собранные до рассвета растения обладают магической силой. Согласно легенде, тогда цвел папоротник, а кто его найдет, сможет загадать желание, которое обязательно сбудется. Однако найти цветущий папоротник — само по себе чудо, ведь эти растения размножаются спорами и никогда не цветут.

Традиционно на Ивана Купала проходили гадания. Самые популярные темы — это замужество, здоровье, рождение детей, судьба. Православная церковь не одобряла эти традиции, но они были широко распространены в народе.

В ПНИПУ отметили, что не стоит рассматривать Ивана Купалу как славянскую альтернативу Хэллоуину. Неизвестно, сколько россиян готовы отмечать этот день, а перспективы его популяризации остаются под вопросом из-за позиции церкви.

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