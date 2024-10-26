Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о повышении размера детских выплат

Депутат Бессараб: выплаты для семей с детьми вырастут в 2025 году

close
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Размер детских выплат в следующем году вырастет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

«Государство обязано заботиться о семьях с детьми. 11 млн семей у нас получают единое пособие, размер которого увеличится с ростом прожиточного минимума в регионах», — сказала она.

Бессараб напомнила, что в 2025 году увеличится и сумма материнского капитала. По ее словам, миллион россиянок получат сертификаты на первого ребенка на сумму 675 тыс. руб.

Кроме того, вырастут и другие выплаты: единовременная при рождении ребенка, пособие по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком. В 2026 году семьи с детьми смогут получить налоговый вычет за 2025 год.

«Выплата будет предоставлена в случае, если доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека. В семьях с двумя и более детьми оба родителя смогут получить вычет в размере 7% от 13% уплаченного НДФЛ», — пояснила депутат.

Бессараб подчеркнула, что регионам с плохой демографической ситуацией в следующем году представят дополнительные средства на финансирование семейной ипотеки и других программ, которые могут помочь повысить рождаемость.

До этого россиянам рассказали, какие выплаты увеличат в 2025 году.

Ранее в Госдуму внесли проект о «студенческой семье».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами