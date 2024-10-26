В России рассказали о повышении размера детских выплат

Размер детских выплат в следующем году вырастет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

«Государство обязано заботиться о семьях с детьми. 11 млн семей у нас получают единое пособие, размер которого увеличится с ростом прожиточного минимума в регионах», — сказала она.

Бессараб напомнила, что в 2025 году увеличится и сумма материнского капитала. По ее словам, миллион россиянок получат сертификаты на первого ребенка на сумму 675 тыс. руб.

Кроме того, вырастут и другие выплаты: единовременная при рождении ребенка, пособие по временной потере трудоспособности по уходу за ребенком. В 2026 году семьи с детьми смогут получить налоговый вычет за 2025 год.

«Выплата будет предоставлена в случае, если доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимумов на человека. В семьях с двумя и более детьми оба родителя смогут получить вычет в размере 7% от 13% уплаченного НДФЛ», — пояснила депутат.

Бессараб подчеркнула, что регионам с плохой демографической ситуацией в следующем году представят дополнительные средства на финансирование семейной ипотеки и других программ, которые могут помочь повысить рождаемость.

До этого россиянам рассказали, какие выплаты увеличат в 2025 году.

Ранее в Госдуму внесли проект о «студенческой семье».