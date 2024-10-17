В Тверской области беременным будут выдавать письмо митрополита, чтобы они не делали аборт

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к беременным женщинам, чтобы уберечь их от абортов. Об этом сообщается на сайте Тверской митрополии.

Обращение митрополита будут вручать каждой беременной при визите в женскую консультацию. В своем письме митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к женщинам, которые стоят перед тяжелым выбором — прервать беременность или оставлять ребенка.

«Пусть каждый день вашей беременности будет наполнен миром и благословением, а ваша вера и надежда всегда будут крепкими, как у святых праотец Анны и Иоакима», — отметил митрополит.

Он также добавил, что в моменты тревоги или сомнений будущие матери не останутся одиноки, потому что рядом с ними «Бог, Церковь и общество».

Ранее несколько клиник в Тульской области отказались делать аборты после совещания с властями.