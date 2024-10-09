В Госдуме высказались об оскорблении христиан чеченским учителем

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев в беседе с «Ридусом» прокомментировал инцидент с оскорблением христиан школьным учителем из Чечни Мансуром Жабраиловым. По мнению парламентария, данный поступок некорректно сравнивать с делом Никиты Журавеля, который сжег Коран у Соборной мечети в Волгограде.

«На мой взгляд, эти поступки несколько различаются. У Никиты Журавеля был конкретный публичный акт, а не посты или высказывания в социальных сетях. Я думаю, нам нужно трезво оценить ситуацию и уже исходить из объективного анализа. Последнее слово останется за нашими правоохранительными органами», — сказал Хамзаев.

Он также подчеркнул, что если суд назначит Жабраилову наказание, он обязан будет его понести. Депутат выразил несогласие с позицией педагога. По его мнению, «так себя вести нельзя».

Информация о том, что учитель физкультуры и химии оскорбляет христианство, распространилась в СМИ в сентябре. В своих публикациях в соцсетях он называл Иисуса «греческим гуманоидом», а христиан — «троебожниками».

По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмеда Дудаева, во второй половине сентября Жабраилова уволили из школы и задержали. Отмечалось, что высказывания мужчины проанализирует религиоведческая экспертиза в Ставрополе.

В начале октября приговоренного к 3,5 года за сожжение Корана волгоградского студента Никиту Журавеля обвинили в госизмене. По данным следствия, он «инициативно предложил сотрудничество» агенту Службы безопасности Украины и в марте 2023 года отправлял ему видео с российской военной техникой. По новому уголовному делу молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее петербурженку задержали за вандальную цитату из Корана рядом с православной церковью.