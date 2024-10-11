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Пятилетняя девочка пропала из детсада после того, как воспитатели отдали ее незнакомке

В Подмосковье пропала пятилетняя девочка, которую из детсада забрала незнакомка

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Depositphotos

Неизвестная увела пятилетнюю девочку из детского сада в подмосковной Лобне, передает РЕН ТВ.

По данным источника, мать ребенка обратилась в полицию с заявление о пропаже дочери 10 октября. Родительница пояснила, что в настоящее время ее дочь живет с отцом в Лобне и посещает местное дошкольное образовательное учреждение.

Однако накануне воспитатели детского сада, как сообщила взволнованная мать, отдали свою подопечную посторонней женщине, которая пришла за ней. Где сейчас находится дошкольница, неизвестно. Правоохранители уже начали проверку по факту ее исчезновения.

В начале октября молодая мать из Башкирии ушла с годовалым младенцем из дома и не вернулась. Супруг уфимки отметил, что несколько месяцев назад его жена уже уходила из дома, в тот раз ее нашли в компании подозрительных людей.

Ранее в Челябинске мальчик отпросился с урока, оставил в классе телефон и пропал.

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