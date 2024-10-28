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«Директор губит детей»: в астраханском центре помощи детям издеваются над воспитанниками

В центре помощи детям под Астраханью издеваются над воспитанниками

В Астраханской области сотрудники социального учреждения издеваются над детьми. Об этом сообщается в Telegram-канале «Астрахань онлайн».

По словам автора поста, над воспитанниками центра помощи детям «Ручеек» в селе Икряное, где находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, регулярно издеваются социальные работники. Это происходит, как утверждается, по указанию директора, которая лишь запугивает жалующихся своими связями и прямо говорит, что ненавидит подопечных.

Сотрудники «Ручейка» оскорбляют и избивают детей, отнимают у старших банковские карты. Директор центра просит воспитателей жестче обращаться с несовершеннолетними и без причины отправляет тех в психиатрическую больницу. Источник уверен, что женщина сознательно «губит детей», при этом будучи готовой ради этого пойти на подлог и подделку документов.

«Детей не слышат в этом центре, и никто не может помочь. Дети обращались в телефон доверия, но безответно», — пишет аноним.

В областной прокуратуре уже организовали проверку, обстоятельства инцидента, попавшего на видео, выясняются. На кадрах видно, как воспитатель применяет физическую силу к мальчику. Тот просит ее не трогать его, но женщина продолжает бить школьника по голове и кричать. Судя по закадровым комментариям, запись сделали подростки, живущие в этом центре и регулярно наблюдающие подобное поведение со стороны взрослых.

Ранее в приемной семье детей истязали и кормили мясом кошек и собак.

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