В Госдуме объяснили, почему ужесточение наказаний для иностранцев не противоречит Конституции

Внесенный в Госдуму законопроект о признании иностранного гражданства отягчающим обстоятельством при совершении преступления не коснется людей с двумя гражданствами, если одно из них российское. Об этом «Газете.Ru» заявил автор инициативы, депутат Евгений Марченко.

«Если лицо имеет гражданство Российской Федерации и еще одно — это наш гражданин. Он не подпадает под понятие иностранного. Это касается только тех, у кого нет гражданства РФ. Речь идет об иностранных гражданах, либо лиц без гражданства», — сказал он.

По словам депутата, его инициатива не идет вразрез Конституции РФ, так как в статьях о равенстве прав не сказано о наличии у людей определенного гражданства.

«К примеру, статья 19 Конституции РФ: государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Нигде не сказано о гражданстве. Запрещаются опять любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежности. Опять нигде нет о гражданстве. Что касается пункта два: «государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина». Например, я и многие трактуют «человека и гражданина» как одно понятие. Здесь нигде не идет речь ни об иностранных гражданах, ни о лицах без гражданства. В статье 62 Конституции РФ выделены иностранные граждане и лица без гражданства. Они пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. У меня в законопроекте поправки в федеральный закон», — пояснил он.

По словам Марченко, его инициатива жизнеспособна и необходима «для соблюдения общественного порядка».

«Сейчас больше речь идет в части изменения законодательства, касающегося нелегальной миграции. Но позвольте, преступления совершают как нелегальные мигранты, так и легальные мигранты. Мой законопроект имеет более широкие возможности, потому что я закладываю туда понятие иностранных граждан. Поэтому я считаю, что документ решит эту проблему и значительно уменьшит количество преступлений совершаемыми иностранными гражданами», — заключил он.

8 октября стало известно, что Марченко внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение преступления «лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства».

При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил «Газете.Ru», что такая мера может дискредитировать российское законодательство.

Ранее в Госдуме рассказали, запретят ли россиянам иметь второе гражданство.