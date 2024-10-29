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В Кремле оценили вклад экс-премьера Евгения Примакова в развитие России

Песков: Примаков внес огромный вклад в развитие России

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Сегодня, 29 октября, 95 лет со дня рождения бывшего премьер-министра России и экс-главы МИД Евгения Примакова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал его легендарным человеком, который при жизни внес огромный вклад в развитие страны.

Песков отметил, что результаты работы Примакова на благо страны трудно преувеличить. В частности, он участвовал в формировании внешней политики страны, в формировании суверенной линии.

«Его вклад огромен. Президент Путин относился к нему с огромным уважением. И мы все, конечно, храним память о Евгении Максимовиче Примакове», — заключил Песков.

Примаков возглавлял российское правительство с сентября 1998-го по май 1999 года. До этого он руководил МИД России и Службой внешней разведки РФ.

Евгений Примаков родился в 1929 году в Киеве. Детство и юность Примаков провел в Тбилиси. В 1953 году Примаков окончил арабское отделение Московского института востоковедения, после чего работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР. В итоге в своей академической карьере Примаков достиг звания академика-секретаря отделения экономики Академии наук СССР, стал членом Президиума АН СССР.

Ранее Путин наградил сенатора Пушкова орденом Александра Невского.

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