В России призвали отправить работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости

Активисты движения «Ветераны России» предложили отправить работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости в стране. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Председатель движения Ильдар Резяпов считает, что миллионы женщин заняты в профессиях, обязанности по которым можно успешно выполнять из дома. Например, бухгалтеры, маркетологи, айтишники и т.д.

Обращение направили в Госдуму, Совет Федерации и в Администрацию Президента.

В России рассматривают много инициатив и предложений, направленных на повышение рождаемости. Так, депутат Государственной думы РФ Николай Новичков высказал мнение, что многодетным семьям необходимо позволить оформлять беспроцентные кредиты на 25 лет, а для молодых родителей установить фиксированную ставку в 5%. Кроме того, парламентарий предложил индексировать материнский капитал в регионах с низкой рождаемостью.

До этого сообщалось, что многодетным отцам-одиночкам собираются предоставить право досрочного выхода на пенсию. Законопроект предусматривает ряд условий для получения такого права: размер индивидуального пенсионного коэффициента — не менее 30, стаж — не менее 15 лет, а также уход за детьми в течение восьми лет после приобретения статуса единственного родителя.

Ранее в России рассказали о повышении размера детских выплат.