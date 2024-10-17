В Госдуме готовят изменения для многодетных отцов-одиночек

Многодетным отцам-одиночкам собираются предоставить право досрочного выхода на пенсию, такой законопроект внесут в Госдуму 17 октября. Об этом передает ТАСС.

Авторами проекта стали депутаты от фракции ЛДПР во главе с руководителем партии Леонидом Слуцким.

«Предлагается установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, в 62, 61 и 55 лет соответственно», — отмечают авторы законопроекта.

Документ предусматривает ряд условий для получения такого права: размер индивидуального пенсионного коэффициента — не менее 30, стаж — не менее 15 лет, уход за детьми в течение восьми лет после приобретения статуса единственного родителя.

Сейчас такое право есть у многодетных матерей-одиночек.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предлагал снижать ипотеку многодетным родителям. Он обращал внимание на то, что семьи с пятью и более детьми спасают демографию страны, поэтому должны чувствовать себя под защитой.

Ранее сообщалось, что подтвердить статус многодетной семьи стало можно новым способом.