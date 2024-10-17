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В Госдуме призвали ввести беспроцентные кредиты для многодетных семей

Депутат ГД Новичков призвал ввести беспроцентные кредиты для многодетных семей

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Многодетным семьям необходимо позволить оформлять беспроцентные кредиты на 25 лет, а для молодых родителей установить фиксированную ставку в 5%. Такое мнение высказал член комитета Государственной думы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков. Его слова цитирует Дума ТВ.

Кроме того, парламентарий предложил установить индексацию материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью.

«Если совсем низкая рождаемость, то сделать коэффициент больше двух. Если низкая рождаемость, то полтора. Чтобы материнский капитал был не одинаковый во всех регионах России, а вот был пропорционален в зависимости от демографической ситуации», — пояснил Новичков.

В октябре заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил снижать ипотеку многодетным родителям. Он подчеркнул, что семьи с пятью и более детьми спасают демографию страны, поэтому должны чувствовать себя под защитой.

Ранее Мишустин анонсировал увеличение ипотечной субсидии в одном из регионов.

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