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Над Приамурьем замечены дым и запах гари из-за пожаров в Китае

Из-за пожаров в Китае над Приамурьем появились задымленность и запах гари

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Андрей Кравченко/VK

Дым и гарь от пожаров в Китае распространились над Приамурьем. Об этом сообщили в Telegram-канале Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Сегодня, 29 октября, жители Амурской области наблюдают задымленность и запах дыма на территории города Благовещенска, Благовещенского, Тамбовского, Константиновского, Михайловского и Свободненского округов. Как сообщили в Региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы, причиной такого явления стало огромное количество возгораний на территории Китая», — рассказали в ведомстве.

На данный момент в Китае обнаружено порядка 200 пожаров, наиболее близкий из них находится всего в 30 км от Благовещенска и в 4 км от Свободненского района. Из-за южного ветра дым от пожаров распространяется над шестью округами Приамурья.

Метеорологи предполагают, что 30 октября ветер изменит направление, после чего задымленность и запах гари над населенными пунктами исчезнут.

Из-за пожаров леса по всему миру находятся в опасности. По данным ученых, около 30% от общего количества деревьев на планете находятся под угрозой исчезновения, на что могут повлиять засуха и лесные пожары.

Ранее в Приамурье обнаружили мужчину, который пытался поджечь лес в Шимановском округе.

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