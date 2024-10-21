В Приамурье благодаря летчику-наблюдателю обнаружили поджигателя леса

В Приамурье обнаружили мужчину, которого подозревают в поджоге леса. Об этом сообщает минлес региона.

Инцидент произошел в Шимановском округе. Летчик-наблюдатель патрулировал территорию с воздуха, когда заметил пожар в 12,7 км от Шиманска.

Помимо возгорания, мужчина зафиксировал строение, рядом с которым находился человек. Исходя из контуров пожара и направления ветра, специалист сделал вывод, что пожар произошел рядом с постройкой, после чего перекинулся на лес. По какой причине произошло возгорание, не сообщается.

В результате к тушению оперативно привлекли специалистов, но потушить возгорание они смогли только на следующий день, когда огонь охватил 20 гектаров.

«Все данные, а также фото и видео материалы переданы в соответствующие органы», – сообщается в публикации.

Нарушитель должен будет компенсировать все затраты на тушение пожара.

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