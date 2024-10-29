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Треть видов деревьев в мире находится под угрозой исчезновения, заявили ученые

МСОП: более 16 тысяч видов деревьев на Земле могут вымереть

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Horst Mahr/Global Look Press

Группа ученых-экологов оценила текущее состояние более 47 тыс. разновидностей деревьев, существующих в мире. Они пришли к выводу, что более 30% от этого количества уже находится под угрозой исчезновения. Об этом говорится в новом докладе Международного союза охраны природы (МСОП).

Согласно отчету, вымирание угрожает 16 тыс. видов деревьев.

Деревья вырубаются для заготовки леса и расчистки земли для сельского хозяйства и расширения человеческого населения. Изменение климата представляет собой дополнительную угрозу из-за усиливающейся засухи и лесных пожаров.

Уязвимые виды деревьев встречаются в 192 странах, но наибольшая доля наблюдается на островах из-за быстрого развития городов и расширения сельского хозяйства, а также проникновения чужеродных видов, вредителей и болезней из других мест.

В Южной Америке 3356 из 13668 оцененных видов деревьев находятся под угрозой исчезновения.

Авторы доклада призвали к защите и восстановлению лесов путем посадки деревьев, а также к сохранению вымирающих видов посредством создания семенных банков и коллекций ботанических садов.

Ранее ученые выяснили, что самый большой в мире моллюск находится под угрозой исчезновения.

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