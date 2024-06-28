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В России отправили в колонию украинскую шпионку

Верховный суд ЛНР приговорил к 12,5 годам колонии украинскую шпионку Хрустовскую

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Depositphotos

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 12 годам 6 месяцам колонии 68-летнюю украинку Лилию Хрустовскую за шпионаж. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Елена Усачева, слова которой передает РИА Новости.

Она признана виновной по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Отмечается, что с 2022 года Хрустовская собирала сведения о перемещении и местах дислокации военных ВС РФ. Полученные данные она передавала украинским спецслужбам через мессенджеры.

26 июня Военный суд Луганской народной республики приговорил Героя России из Мамадышского района Татарстана Ирека Магасумова к 11 годам лишения свободы.

До этого сообщалось, что рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича продолжится 13 августа.

Ранее сообщалось, что Минюст планирует расширить основания для наказаний, не связанных с лишением свободы.

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