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Ученые развеяли миф о пользе домашних животных для психического здоровья

МНР: домашние животные не всегда приносят пользу психическому здоровью

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Depositphotos

Ученые из Орхусского университета и Королевского колледжа Лондона установили, что наличие домашних животных приносит ограниченную пользу психическому здоровью. Результаты исследования опубликованы в журнале Mental Health & Prevention (МНР).

В исследовании, проводившемся в период пандемии COVID-19, приняли участие 6018 британцев. Ученые попросили испытуемых уточнить, какими домашними животными они владеют. После этого добровольцы прошли ряд психологических тестов для оценки интенсивности депрессии, тревоги, ангедонии (потери удовольствия от жизни) и одиночества.

Вопреки ожиданиям, исследователи не нашли доказательств тому, что владение домашними животными благотворно влияет на эти показатели психического здоровья. Напротив, владельцы питомцев, продемонстрировали несколько более высокие уровни депрессии, тревоги и ангедонии.

Ученые предположили, что владельцы собак могут получать значительные преимущества от общения с питомцем. Они выдвинули гипотезу о том, что ежедневная физическая активность и более структурированный распорядок дня вследствие необходимости заботиться о животном может привести к улучшению психического здоровья.

Исследование показало, что владельцы собак действительно чаще занимаются физическими упражнениями. Тем не менее, такая повышенная активность не коррелировала с улучшением результатов в области психического здоровья. Также не было обнаружено существенной разницы между владельцами собак и лицами, не имеющими питомцев, в отношении поддержания правильного распорядка дня.

В результате исследования также был развеян миф об «одиноких кошатниках». Согласно полученным данным, как владельцы собак, так и кошек сообщали о более низком уровне одиночества по сравнению с лицами без домашних животных.

Ученые заключили, что питомцев не стоит воспринимать как панацею от проблем с психическим здоровьем, особенно в стрессовые периоды.

Ранее ученые выяснили, где в мозге живет любовь к детям, кошкам и романтическим партнерам.

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