Неизвестный мужчина домогался школьницы на автобусной остановке в Петербурге

В Петербурге неизвестный мужчина домогался девушки-подростка, которая стояла на автобусной остановке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 октября на автобусной остановке, расположенной на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Мужчина подошел к школьнице и совершил в ее отношении развратные действия.

После произошедшего мать несовершеннолетней обратилась за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту инцидента. Информации о личности злоумышленника и прочих обстоятельствах случившегося не поступало.

До этого в Ленобласти пьяный отчим приставал к падчерице, пока мать была на работе. Он лег к ней на кровать, а 13-летняя девочка била россиянина руками и ногами. Только после этого подозреваемый ушел на кухню.

Ранее россиянка обвинила сына в том, что он домогался своей четырехлетней сестры.