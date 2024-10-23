В Ленобласти пьяный отчим приставал к падчерице, пока мать была на работе

Петербуржца подозревают в домогательствах в отношении 13-летней падчерицы. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Киришском районе. Как рассказала сама девочка, вечером она вышла на кухню, выпила воды и вернулась в свою комнату. После этого к ней зашел отчим, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он лег к ней на кровать и приставал.

Падчерица сопротивлялась, била россиянина руками и ногами. Только после этого подозреваемый ушел на кухню.

Известно, что в день инцидента мать семьи находилась на дежурстве. О произошедшем девочка рассказала бабушке только спустя месяц. Отчима задержали.

«Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – сообщается в публикации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге мать обвинила сына в том, что он изнасиловал свою сестру. При этом, у ребенка не нашли характерных травм, когда мать привела ее в больницу. Позже женщина написала заявление, где обвинила молодого человека в домогательствах в отношении его сестры.

Ранее получивший паспорт РФ немец насиловал и домогался дочерей, пока пьяная мать спала.