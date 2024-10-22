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Россиянка обвинила сына в том, что он домогался своей четырехлетней сестры

В Петербурге юношу задержали за домогательства в отношении сестры

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Pixabay

Жителя Петербурга задержали после того, как мать обвинила его в изнасиловании сестры. Об этом сообщает «Фонтанка».

О произошедшем стало известно после того, как жительница Выборгского района обратилась в клинику с четырехлетней дочерью. Россиянка подозревала, что девочку могли изнасиловать. Тем не менее медики не нашли соответствующих травм.

«Врач никаких патологий не выявил, но о визите было доложено в полицию», — сообщается в публикации.

В тот же день женщина обратилась в полицию самостоятельно. По ее словам, 20-летний сын домогался младшей сестры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент молодой человек задержан.

Известно, что ранее он уже привлекал внимание правоохранительных органов. Всего он становился фигурантом пяти дел о кражах, три из них были прекращены, в рамках двух других его отправили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве мужчину заподозрили в изнасиловании восьмилетней племянницы.

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