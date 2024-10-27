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В Забайкалье разыскивают четырех осужденных

В Нерчинске Забайкальского края разыскивают четырех осужденных

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Depositphotos

В городе Нерчинске Забайкальского края разыскивают четырех осужденных. Об этом сообщает Telegram-канал «Чита сегодня».

По данным канала, отсутствие заключенных в исправительном центре Нерчинска обнаружили 26 октября. В соответствии с опубликованными ориентировками, речь идет о четырех россиянах, осужденных за грабеж, кражу, разбой и насилие в отношении представителя власти.

Всех, кто знает о местонахождении осужденных к принудительным работам, просят обратиться в дежурную часть УФСИН России по Забайкалью.

Вечером 25 октября шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 в Липецкой области. ФСИН сообщила, что осужденные вылезли через подкоп. Его сотрудники ИК-2 обнаружили 26 октября. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков. SHOT выяснил, что к побегу они готовились более полугода. В селе Петровка сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, у которых не было документов. Когда их доставили в отделение, выяснилось, что это сбежавшие из липецкой колонии заключенные. Другие двое беглецов добрались до Тамбовской области на попутках. Всего было задержано пять человек.

Ранее появились фото туннеля, который выкопали заключенные липецкой ИК.

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