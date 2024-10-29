Пантера, напавшая на трехлетнего ребенка в цирке, не должна была участвовать в выступлении

Пантера, которая напала на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска, не должна была участвовать в выступлении. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пантера принадлежала сотруднику цирка.

Инцидент произошел на представлении прибывшего в город с гастролями цирка шапито «Дикий драйв». Ребенка привел в цирк отец. Когда они делали фото с пантерой, хищник набросился на мальчика. В результате ребенок получил раны на ноге и голове, сейчас он в больнице. Ему наложили пять швов. В произошедшем разбирается Следственный комитет, расследование находится под контролем прокуратуры.

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