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Пантера, напавшая на трехлетнего ребенка в цирке, не должна была участвовать в выступлении

РЕН ТВ: пантера, напавшая на ребенка в ангарском цирке, не должна была выступать

Пантера, которая напала на трехлетнего ребенка в цирке Ангарска, не должна была участвовать в выступлении. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пантера принадлежала сотруднику цирка.

Инцидент произошел на представлении прибывшего в город с гастролями цирка шапито «Дикий драйв». Ребенка привел в цирк отец. Когда они делали фото с пантерой, хищник набросился на мальчика. В результате ребенок получил раны на ноге и голове, сейчас он в больнице. Ему наложили пять швов. В произошедшем разбирается Следственный комитет, расследование находится под контролем прокуратуры.

До этого в США обезьяна откусила палец сотруднику зоопарка во время кормления. Животное прокусило защитную сетку вольера и вцепилась в руку мужчине.

Ранее в Петербурге стая собак едва не растерзала шестиклассника в заброшенном здании.

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