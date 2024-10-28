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В Петербурге стая собак едва не растерзала шестиклассника в заброшенном здании

Mash: в Петербурге стая собак искусала ребенка и загнала его в заброшенное здание

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Depositphotos

В Приморском районе Петербурга искусанный бродячими собаками мальчик позвонил в полицию и попросил о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В экстренные службы обратился шестиклассник из Приморского района, мальчик сообщил, что на Мебельной улице на него напала стая собак. Псы загнали школьника в заброшенное здание, он смог спрятаться от животных и просил о помощи.

Прибывшие на место службы обнаружили пострадавшего, он госпитализирован с множественными укушенными ранами лица, правой половины грудной клетки, рук и ног.

До этого сообщалось, что в Новосибирской области машинист поезда спас искусанного собакой ребенка. Мужчина заметил девочку, которая брела вдоль железнодорожных путей. Бродячая собака напала на 10-летнюю пострадавшую, когда та возвращалась из школы домой. Девочка госпитализирована в детскую больницу, по словам очевидцев, у нее сильно искусано лицо.

Ранее в Кузбассе подростка госпитализировали после нападения собаки.

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