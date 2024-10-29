Экс-чиновников Самарской области обвинили в создании преступного сообщества

Следствие предъявило обвинения бывшим членам правительства Самарской области в создании преступного сообщества. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что речь идет о бывшем председателе правительства региона Викторе Кудряшове, экс-министрах строительства Николае Плаксине и Михаиле Асееве, бывшем главе минфина Самарской области Андрее Прямилове, а также «иных неустановленных лицах».

«Минимальное наказание по этому составу обвинения — от 15 лет», — написал Хинштейн.

24 октября Хинштейн сообщил, что СК возбудил уголовное дело в отношении Кудряшова, Плаксина, Асеева и Прямилова. Они были арестованы по обвинению в превышении полномочий при строительстве метро. По данным следствия, бывшие чиновники подделали документы и конкурсные процедуры на строительство станции подземки «Театральная».

Плаксин и Прямилов состояли в команде бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, которого обвиняют в коррупционной деятельности и превышении полномочий.

Ранее экс-губернатора Самарской области допросили по двум уголовным делам.