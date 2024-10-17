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На экс-главу минстроя Самарской области завели новое дело о коррупции

Хинштейн: на экс-главу минстроя Самарской области Плаксина завели новое дело

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Правительство Самарской области

На бывшего главу минстроя Самарской области Николая Плаксина завели новое уголовное дело из-за подозрений в коррупционной деятельности. Как рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, поводом для открытия дела стали действия экс-чиновника при строительстве станции метро «Театральная».

«Согласно фабуле обвинения, чиновники... сфальсифицировали документы и конкурсные процедуры на строительство станции метро «Театральная» в интересах крупнейшего регионального застройщика ГК «Волгатрансстрой», — написал парламентарий.

По версии следствия, смету на работы искусственно повысили до 18,4 млрд рублей. Кроме того, по словам Хинштейна, представители региональных властей «сознательно ввели в заблуждение президента и правительство РФ», чтобы получить федеральный кредит на 10,3 млрд рублей.

Плаксина задержали в апреле текущего года и арестовали по уголовному делу о превышении полномочий. Следователи предполагают, что он приказал подчиненным выдать разрешение на ввод в эксплуатацию двух ДК, хотя они не соответствовали требованиям.

Ранее сообщалось, что замглавы отдела Центра «Э» в Челябинске арестовали по делу о взятке.

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