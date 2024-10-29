Экс-сенатор Арашуков заявил о готовности пройти полиграф

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков готов пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать свою невиновность в даче взятки сотруднику УФСИН. Об этом РБК сообщил его адвокат Эльмар Ализаде.

Юрист отметил, что его подзащитный отрицает свою причастность к произошедшему. По словам Арашукова, на попавшем в СМИ видео он просил улучшить условия содержания, а не предлагал взятку.

«В целом считает всю эту ситуацию провокацией, давлением на суд, поскольку это все произошло накануне нашего заседания в Верховном Суде», — сказал Ализаде.

Адвокат добавил, что бывший сенатор по любому поводу пишет заявление во ФСИН.

О попытке Арашукова дать взятку стало известно 22 октября. Бывший сенатор предлагал сотруднику УФСИН не менее 3 млн рублей за «организацию привилегированных условий содержания». Арашуков хотел получить право на большее количество звонков, свиданий и посылок, возможность выбирать работу и сокамерника. ФСБ России опубликовала видео, доказывающие факт дачи взятки со стороны осужденного.

Ранее экс-сенатор Арашуков пожаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине».