Названа страна, куда подорожают туры для российских туристов

С 1 ноября Тунис вводит новый туристический налог, который обяжет путешественников доплачивать от €1 до €3,5 в сутки в зависимости от звездности гостиницы. Об этом сообщил РИА Новости директор по маркетингу турагентства Travelata Олег Козырев.

Налог будет применяться к организованным туристам старше 12 лет. К примеру, в двухзвездочных отелях размер сбора составит €1,18 с человека за день, в трехзвездочных — €2,36, а в отелях категории четыре и пять звезд — €3,54 в сутки. Собранные средства планируется направить на финансирование услуг и товаров для туристической отрасли.

Козырев отметил, что стоимость поездки на двоих в Тунис на неделю составляет около 200 тыс. рублей, и добавление налога в размере 2-3 тыс. рублей не будет критичным для выбора направления. Однако спрос на туры в Тунис у россиян оставляет желать лучшего, так как на данный момент отсутствуют прямые рейсы в страну.

Ранее налог уже начал действовать для индивидуальных туристов, но с 1 ноября его будут применять ко всем отдыхающим. В настоящее время российские туроператоры практически не предлагают туры в Тунис. Единственным способом добраться до курортов являются чартеры авиакомпании Nouvelair Tunisie, которые выполняются тунисскими туроператорами «Гранд Экспресс» и «Экспресс Турс» из Санкт-Петербурга и Москвы.

В сентябре министр туризма Таиланда Соравонг Тьентонг предложил ввести туристический налог для иностранцев, который может простимулировать развитие отрасли.

Ранее была названа лучшая страна для приключенческого туризма.