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В Таиланде предложили ввести туристический налог для иностранцев

Bangkok Post: в Таиланде хотят ввести туристический налог для иностранцев

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Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Министр туризма Таиланда Соравонг Тьентонг предложил ввести туристический налог для иностранцев, который может простимулировать развитие отрасли. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

«Я считаю, что взимание туристического сбора принесет пользу: доходы можно будет использовать для развития инфраструктуры и достопримечательностей, а также для обеспечения безопасности туристов», — сказал глава ведомства.

Издание отметило, что схема туристического сбора была одобрена кабинетом министров еще в 2022 году. Однако инициативу с тех пор так и не реализовали.

Согласно нововведению, налог предлагается закрепить на уровне 150 батов (около 411 рублей) для туристов, которые въезжают в страну по суше или морю. При этом размер сбора для путешественников, которые прилетают в королевство на самолете, составит 300 батов (около 823 рублей).

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий местным властям с 2025 года вводить туристический налог. Согласно документу, максимальная ставка в 2025 году составит 1% от стоимости проживания в гостиницах. Затем она будет каждый год увеличиваться на 1 процентный пункт до 2029-го.

Ранее эксперты предположили, что новый туристический налог станет угрозой для отрасли.

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