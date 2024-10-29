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В Туле возбудили дело после массовой драки цыган

Следственный комитет возбудил дело после драки двух компаний в Туле

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту драки двух компаний в Туле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 октября на Молодежном бульваре в Туле. Между двумя компаниями молодых людей возник конфликт, который позже перерос в драку. Среди участников оказался сотрудник полиции, находившийся в тот день на выходном.

В Telegram-канале УМВД по Тульской области добавили, что в результате инцидента за медицинской помощью обратились три человека. Один из пострадавших был госпитализирован.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что конфликт произошел после того, как 37-летний сотрудник МВД сделал замечание компании цыган, которая распивала алкогольные напитки в общественном месте. Молодым людям это не понравилось, поэтому они стали избивать мужчину толпой. Всего в конфликте принимали участие 13 человек.

Ранее в Курганской области задержали полицейских, подозреваемых в избиении участника СВО.

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