В Туле полицейский попал в больницу после массовой драки цыган из-за замечания

В Туле полицейский пострадал во время конфликта с местными жителями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Молодежном бульваре. По данным источника, компания цыган распивала алкогольные напитки в общественном месте, поэтому 37-летний сотрудник МВД сделал им замечание.

Молодым людям это не понравилось, поэтому они стали избивать мужчину толпой. Всего в конфликте принимали участие 13 человек.

На кадрах с места инцидента заметно, как человек пытается уйти от компании, но его догоняют, бросают на асфальт и начинают избивать. В какой-то момент он снова попытался уйти, но его нагнали и продолжили наносить удары.

В результате пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В правоохранительных органах уже разбираются в ситуации. На данный момент участников массовой драки ищут.

По предварительной информации, компания распивавших алкоголь людей живет в микрорайоне Плеханово.

Ранее в Петербурге арестовали полицейского, обвиняемого в избиении мужчины.