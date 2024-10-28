Telegram заблокировал RT на Украине

Мессенджер Telegram заблокировал Russia Today (RT) на Украине за «нарушение местного законодательства». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в уведомлении при попытке зайти на канал RT в Telegram на Украине.

При этом работает личный Telegram-канал главного редактора телеканала Маргариты Симоньян.

Издание отмечает, что на Украине в Telegram работали практически все российские государственные медиа. Все они, кроме RT, доступны и сейчас.

До этого компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала на своих платформах аккаунты ряда российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня».

Тогда же соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ограничили доступ к личным аккаунтам журналистки Маргариты Симоньян.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему коллектив RT смеется над властями США.