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Telegram заблокировал RT на Украине

Telegram заблокировал RT на территории Украины за нарушение законодательства

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Мессенджер Telegram заблокировал Russia Today (RT) на Украине за «нарушение местного законодательства». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство», — говорится в уведомлении при попытке зайти на канал RT в Telegram на Украине.

При этом работает личный Telegram-канал главного редактора телеканала Маргариты Симоньян.

Издание отмечает, что на Украине в Telegram работали практически все российские государственные медиа. Все они, кроме RT, доступны и сейчас.

До этого компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала на своих платформах аккаунты ряда российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня».

Тогда же соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ограничили доступ к личным аккаунтам журналистки Маргариты Симоньян.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему коллектив RT смеется над властями США.

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