Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Meta заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня» на своих платформах

NBC: Meta заблокировала аккаунты RT и «Россия сегодня» на своих платформах

close
Shutterstock/FOTODOM

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала на своих платформах аккаунты ряда российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня». Об этом сообщает телеканал NBC.

«Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации теперь заблокированы в наших приложениях по всему миру в связи с попытками иностранного вмешательства», — сказано в заявлении корпорации.

4 сентября минфин США ввел санкции в отношении RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT якобы было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США против RT «граничат с безумием».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами