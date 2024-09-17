Facebook и Instagram заблокировали личные аккаунты Симоньян

Социальные сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали личные аккаунты журналистки Маргариты Симоньян после блокировки страниц медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объясняли это тем, что «Россия сегодня», RT и другие связанные с ними организации заблокированы по всему миру «в связи с попытками иностранного вмешательства».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что действия Вашингтона в отношении российских СМИ не останутся без ответа.

В сентябре США ввели санкции в отношении «России сегодня» и главы медиагруппы Дмитрия Киселёва, а также RT и его главреда Маргариты Симоньян. Власти США считают эти СМИ причастными к информационной кампании по вмешательству в американские выборы.

Ранее в МИД РФ объяснили, почему коллектив RT смеется над властями США.