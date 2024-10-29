В Подмосковье подозреваемого в педофилии тренера проверяют по новым эпизодам

35-летний тренер по армрестлингу из Подмосковья Константин Рабинович был задержан по подозрению в педофилии и сейчас проверяется на связь с новыми случаями насилия в отношении несовершеннолетних учениц. Об этом сообщают «Известия».

Преступления, в которых обвиняют тренера, были совершены в период с конца 2019 года по сентябрь 2024 года. После возбуждения первого уголовного дела следователь получил информацию об изнасиловании одной из воспитанниц. Позже была установлена еще одна потерпевшая (в настоящее время ей 20 лет), которая сообщила, что осенью 2020 года Рабинович якобы совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По версии следствия, тренер осуществлял недопустимые действия в отношении девочек во время взвешиваний, заставляя их раздеваться и касаясь их в интимных местах. С некоторыми из них он вступал в интимные отношения без применения физического насилия, что является уголовно наказуемым в силу возраста потерпевших. Преступления происходили в подмосковных городах Шатура и Рошаль. Одной из девушек тренер якобы предложил присылать интимные снимки через мессенджер.

При этом семья Рабиновича уверена, что обвинения построены на оговоре завистников.

Ранее слепой педофил изнасиловал умственно отсталую девочку.