Слепой педофил изнасиловал умственно отсталую девочку и освободился через пять месяцев

Пожилой педофил из Бурятии изнасиловал ребенка и освободился всего через пять месяцев из-за слепоты. Об этом сообщает NEWS.ru.

Летом 2023 года 60-летний мужчина надругался над 13-летней девочкой с умственной отсталостью. На допросе он заявил, что пострадавшая сама пришла к нему и улеглась сверху. Проснувшись, пенсионер якобы «подумал, что это кошка». Ни мать школьницы, ни суд в доводы педофила не поверили.

«Как можно не понять, три килограмма на тебе или 50? И представить ситуацию так, что подросток сделала «это» самостоятельно, а он не чувствовал вообще ничего и совсем ничего не предпринял?» — удивляется родительница.

В итоге мужчину приговорили к девяти годам колонии, однако он вернулся домой уже спустя пять месяцев. Оказалось, что осужденного освободили от отбытия оставшегося срока из-за слепоты. Мать пострадавшей подала апелляцию в Верховный суд Бурятии, но получила отказ.

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