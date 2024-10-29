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В Британии пьяный депутат-лейборист избил избирателя после спора

The Times: в Британии пьяный депутат Эймсбери поспорил с избирателем и избил его

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Shutterstock

В Великобритании депутат от правящей Лейбористской партии Майк Эймсбери поспорил с избирателем, после чего избил его. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, инцидент произошел после посещения парламентарием местного паба. Он начал разговор с избирателем, но когда речь зашла о топливе и закрытии моста в Чешире на ремонт, депутат вышел из себя.

Эймсбери набросился на своего собеседника и нанес ему шесть ударов. После этого парламентарий потребовал, чтобы тот «больше никогда ему не угрожал».

В результате конфликта Эймсбери отстранили от работы. По словам депутата, он «почувствовал угрозу на улице после вечерней прогулки с друзьями».

В сентябре киевское управление Национальной полиции сообщило, что полицейские проводят проверку по факту избиения мужчины депутатом Верховной рады в центре столицы Украины. Имя парламентария не называлось, однако, по данным источников агентства РБК-Украина, речь идет о депутате Александре Куницком.

Ранее кандидат в депутаты гордумы устроил драку с жителем Хабаровска, пока проводил агитацию.

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